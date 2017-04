Quel avenir pour les institutions culturelles ?

Quelles sont les évolutions notables des institutions culturelles, quel peut être et doit être leur rôle, quels sont les défis présents et futurs qui se posent à elles ?

En l’espace d’une décennie, au tournant des années 80, deux grands établissements culturels pluridisciplinaires ont vu le jour à Paris. Depuis, les lignes de la légitimité culturelle se sont déplacées, le paysage s’est complexifié, les politiques culturelles ont évolué. Comment dès lors, pour ces établissements, assumer une mission de proposition, de diffusion et d’accompagnement culturels auprès de l’ensemble de la population et d’un territoire, tout en conservant spécificités et identité ?

Serge Lasvignes, Président du Centre Pompidou

Didier Fusillier, Président de la Grande Halle de la Villette.