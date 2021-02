Quels métiers pour les ingénieurs de demain ?

Depuis 10 ans, le panel des formations proposées par les écoles d'ingénieurs est devenu large et pluridisciplinaire. Les questions d'économie pour l’environnement, de biodiversité y sont beaucoup plus abordées. Des journées de sensibilisation au développement durable sur l’aspect systémique du changement climatique sont organisées sous forme d'ateliers et de conférences. Les jeunes ingénieurs s'imprègnent des problématiques liées au changement climatique et sont sensibilisés aux impacts de celui-ci. L'enseignement intègre petit à petit ces questions environnementales dans le tronc commun. La vision techniciste du métier d'ingénieur empêche encore une évolution des programmes. Aujourd'hui, les jeunes ingénieurs délaissent les grands groupes du bâtiment et les promoteurs immobiliers pour s'orienter davantage vers des petites structures qui officient dans le domaine de l'écoconstruction, des nanotechnologies.

Rencontre enregistrée en février 2021

Avec Clémence Vorreux, membre de The Shift Project, coordonne les projets liés à l’enseignement des enjeux climat-énergie

Philippe Drobinski, directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l’Ecole Polytechnique

Aurélie Luneau, animatrice et productrice de l'émission De cause à effets le magazine de l'environnement (France Culture)