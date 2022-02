Denis Gheerbrant à la rencontre du monde

Influencé par Jean Rouch, Denis Gheerbrant filme au plus près de la réalité. Son dernier film, Avant que le ciel n'apparaisse (2021), saisit la manière de penser du peuple Tcherkesse, à travers leur langue et leur expression artistique. Une poésie cinématographique visible dans tous ses films.

Denis Gheerbrant explore le monde à travers les rencontres. Ses films documentaires s'inscrivent dans la lignée du cinéma direct de Johan Van Der Keuken, cinéaste auquel il dédie Lettre à Johan Van Der Keuken en 2001. "Il est quelqu'un qui filme comme il vibre face au monde, note après note, à la découverte de sa propre musique". C'est en ces termes que Denis Gheerbrant s'adresse au cinéaste hollandais dont le film La jungle plate (1978) aura une influence majeure sur son cinéma.

Tous les films de Denis Gheerbrant portent sur les blessures de l'humanité. Son regard capte les moments de personnes plongées dans l'absurdité de la maladie, la solitude et la violence sociale. Les milieux filmés renvoient à des microcosmes oubliés comme ce café populaire dans un quartier de la Bastille à Paris ou le centre social des Rosiers à Marseille. Son voyage au Rwanda à la rencontre du pays et de ses habitants, le ramène aux sources du génocide, traité à travers la parole de victimes et d'orphelins dans Les mots d'Esther (2005) et Après, un voyage au Rwanda (2005).

Rencontre enregistrée en janvier 2022

Avec : Denis Gheerbrant, réalisateur

Antony Fiant, professeur en études cinématographiques à l'université Rennes 2

Adrien Faucheux, réalisateur

Harm Pieter Bos, service Cinéma, Bibliothèque publique d'information

