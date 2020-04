Rencontre avec Joe Sacco

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages dans lesquels il témoigne, entre autres, des tragédies du monde moderne, son travail est cependant d’une grande diversité. Les récits de Joe Sacco s’appuient le plus souvent sur un patient travail d'enquête qui a mené l'auteur de Gaza à la Bosnie, de l’Irak aux régions sinistrées d’Amérique.

Mais s’il est journaliste, Joe Sacco assume aussi pleinement sa subjectivité, parfois jusqu’à l’introspection, et il n’hésite pas à se mettre en scène pour raconter ces drames et leurs implications sensibles. Son dessin, toujours en noir et blanc, peut néanmoins prendre des formes très différentes : d’abord satirique et caricatural, marqué par la BD underground, il tend désormais vers un réalisme quasi-documentaire

Joe Sacco, auteur de bande dessinée

Sonia Déchamps, journaliste