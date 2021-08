Saturne, roman du deuil

En 1977, Alors âgée de 15 mois, Sarah Chiche perd son père de 34 ans pendant la guerre d’Algérie. Avec son frère, il devait hériter d’un empire de cliniques privées ouvertes en France par une famille de médecins ayant quitté l’Algérie après l’indépendance. L’autrice décide de revenir sur les traces paternelles suite à une rencontre en 2019.

Dans une première partie, le roman décrit l’enfance heureuse de son père Harry et de son frère Armand dans l’Algérie des années cinquante. Sarah Chiche aborde la colonisation et le rôle des médecins dans l’éradication du paludisme à la fin du 19e siècle. L’histoire de son grand-père Joseph et de sa grand-mère Louise est le point central du récit familial. Médecin, il achète une clinique à Alger et commence à bâtir un empire qui devient prospère avec l’aide des banquiers. Le gouvernement de l’époque favorise le privé au détriment de l’hôpital public. Leurs deux enfants ont des destins opposés. Armand réussit en tant que médecin alors que Harry vit la nuit, joue au casino et rencontre Eve qui devient sa femme. Rejetée par la famille en raison de ses origines sociales, elle tombe enceinte et donne naissance à la narratrice en 1975. Le couple est un mélange d’amour et de haine et les tensions ne font que se renforcer avec l’arrivée du bébé. Harry meurt d’une leucémie, laissant derrière lui une famille endeuillée.

La deuxième partie débute en mai 2002, après le décès de la grand-mère paternelle. L'héritage est alors au coeur des dissensions dans la famille. La narratrice âgée de 27 ans, sombre dans la dépression et dans les délires psychologiques. Face aux non-dits, aux silences et aux tabous, elle entame une période d’introspection. Elle cherche alors à guérir de ses traumatismes et tente de se reconstruire.

Le fait de n’avoir pas croisé un père vivant ou mort, crée les conditions d’un rapport étrange au monde. Sarah Chiche

Retrouvez notre dossier "Effractions 2021" sur notre webmagazine Balises

Rencontre enregistrée en février 2021

Avec : Sarah Chiche, écrivaine

Baptiste Liger, journaliste littéraire