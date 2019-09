"Si le corps est politique, le sexe l'est aussi. Il est temps d'avoir un discours libéré, clair et ouvert, sur les sexualités hétéro et LGBT, le corps, et les plaisirs. Il est temps d'accepter les diverses identités sexuelles et amoureuses."

Comment adapter au théâtre un essai sur la sexualité féminine ? Les comédiennes Lisa Wisznia et Claire Assali mettent en scène "Sexpowerment, le sexe libère la femme (et l'homme)", texte de Camille Emmanuelle sur le corps et l'intimité des femmes. Deux thèmes éminemment sociétaux et politiques.

Aujourd'hui, je me définis donc comme féministe pro-sexe. Je considère que la réelle libération sexuelle, féminine et masculine, fait partie intégrante de l'émancipation féminine (...) Il est temps de voir que les frontières ont bougé : entre les notions autrefois rigides de féminité et de virilité, entre la norme et le hors-norme. Il est temps de se battre contre les stéréotypes sur la sexualité féminine et masculine. Car si la misogynie atteint les femmes, à travers les inégalités salariales, la violence domestique et le sexisme ordinaire, la perpétuation des clichés sexuels, elle, fait autant de mal aux femmes qu'aux hommes. Camille Emmanuelle

Une rencontre enregistrée en avril 2019

Claire Assali, comédienne

Lisa Wisznia, comédienne

Camille Emmanuelle, journaliste

