« S’il y a un rôle à la folie, c’est de nous faire honte »

À la fin du Moyen Âge, la folie inquiète plus que la mort. La figure du fou symbolise à la fois menace et dérision. Jérôme Bosch avec La Nef des fous ou Bruegel avec Dulle Griet s’en inspirent. Selon Érasme, l’homme entretient la folie par l’attachement qu’il se porte à lui-même et les illusions qu’ils se créent. La Renaissance marque l’affrontement entre la conscience critique et l’expérience tragique de la folie. Cervantès et Shakespeare donnent à la folie une place centrale dans leurs œuvres Don Quichotte et Macbeth. Une folie sans recours, loin de la vérité et de la raison. Durant la période de l’âge classique, des structures d’internement sont créées pour les aliénés. La folie représente vice et misère. Elle est considérée comme un trouble à l'ordre public. Désormais il y a une objectivation de la folie. Elle est enfermée dans une définition purement médicale.

La folie fascine parce qu’elle est savoir. [...] Ce savoir, si inaccessible, et si redoutable, le Fou, dans sa niaiserie innocente, le détient. Tandis que l’homme de raison et de sagesse n’en perçoit que des figures fragmentaires. Michel Foucault

Rencontre enregistrée en octobre 2018

Frédéric Gros, philosophe

Clotilde Leguil, philosophe

Philippe Petit, écrivain et journaliste