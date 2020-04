Sobriété énergétique, le scénario négaWatt

Le scénario négaWatt repose sur trois piliers : la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. Il est soutenable et réalisable. Il vise à agir sur la demande d'énergie et se base sur des solutions technologiquement matures (éolien, photovoltaïque, biomasse...). Il englobe l'ensemble des consommations d'énergie (électricité, carburants, ...) et couvre les différents secteurs de consommateurs d'énergie (bâtiment, transports, industrie).

Léguer des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes. Stéphane Signoret

Rencontre enregistrée en janvier 2020

Stéphane Signoret, ingénieur, journaliste scientifique et membre de la Compagnie des négaWatts

Frédéric Delhommeau, directeur habitat et rénovation Agence Parisienne du Climat

Aurélie Luneau, animatrice et productrice de l'émission De cause à effets le magazine de l'environnement (France Culture)