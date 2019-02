Spirou et l’Arabe du futur, des BD tragi-comiques ?

Dans Spirou, l’espoir malgré tout et l’Arabe du futur, Émile Bravo et Riad Sattouf mêlent éléments comiques, récit familial et événements historiques traumatisants.

Pour écrire le récit de Spirou, l’espoir malgré tout, Émile Bravo s’est basé sur le rapport La Belgique sous l’occupation allemande rédigé par le juriste Paul Struye. Ce journal relate le quotidien du peuple belge dans les années 1940 : l’hiver, la faim, la dureté de la vie, la peur de l’ennemi… Les mentalités et l’humour des années 1930-1940 sont restitués grâce à des éléments anachroniques et des témoignages de personnes ayant vécu le conflit. Dans l’Arabe du futur, Riad Sattouf raconte un monde “daté”. Il lance des réflexions sur le quotidien et le comportement de personnes sans histoire et sans intérêt. À cela il ajoute sa vision personnelle de sa famille syrienne et le point de vue de son père sur les dictateurs arabes.

Rencontre enregistrée en décembre 2018

Riad Sattouf, dessinateur

Emile Bravo, dessinateur

Emmanuel Laurentin, journaliste et producteur à France Culture