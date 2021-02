Dans son ouvrage « J’ai vu naître le monstre. Twitter va-t-il tuer la #démocratie ? », le journaliste Samuel Laurent revient sur l'histoire du réseau social et sur son expérience au sein de celui-ci. Il explique que Twitter a bouleversé la grammaire traditionnelle des médias. L'horizontalité des informations diffusées par les internautes laissent peu de place à l'expertise et aux discours journalistiques. Des dérives apparaissent comme les fake news, le complotisme ou l'endoctrinement sectaire. Les images et les contenus vidéo en ligne invitent à l'indignation et à l'émotion, ils n'engagent plus la réflexion des internautes, selon Samuel Laurent. Ces informations sont difficiles à modérer car elles sont en quantité exponentielle. Les Gafams ont un rôle non négligeable à jouer dans ce domaine.

Rencontre enregistrée en février 2021

Avec Samuel Laurent, journaliste au pôle Enquêtes du Monde, ancien dirigeant du service Les Décodeurs du site lemonde.fr

Julie Duprat, Coordonnatrice de la valorisation et médiation des documents numériques à la Bibliothèque publique d'information