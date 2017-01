Une brève histoire de l'animal imaginaire

L’animal qui n’existe pas, celui qui peuple les contes et les légendes depuis la nuit des temps. Un animal sur lequel on projette nos peurs et nos fantasmes, mais qui raconte aussi quelque chose sur l’animal lui-même...

Une table ronde enregistrée en décembre 2016.

Stéphane Audeguy, auteur notamment de "Histoire du lion Personne"

Anne Simon, Études littéraires, programme Animots-CNRS/EHESS

Pierre-Olivier Dittmar, historien, EHESS

Jade Duviquet, comédienne et metteure en scène

Anne de Malleray, directrice de collection, revue "Billebaude", Musée de la chasse et de la nature.