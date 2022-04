Vers un nouveau journalisme d'investigation ?

Plus collaboratif et indépendant, le journalisme d'investigation propose des sujets d'enquêtes toujours plus complexes au niveau informationnel. Quel est son impact aujourd'hui dans la sphère médiatique ?

Le journalisme d’investigation est basé sur des principes de transparence, de régulation et de contrôle. Il ne sous-tend pas de problématique intellectuelle, politique et professionnelle. C’est un journalisme qui ouvre des perspectives sur la scène politique et propose des débats d’idées. Il s’applique moins à la recherche de faits et l’idée de contre-pouvoir. Son approche relève du contrôle « au nom de la société ». Les journalistes d’investigation ont un rôle à jouer dans la démocratie. Avec la crise de la sphère politique et le déclin des idéologies, son influence tend à diminuer. Au même titre que le journalisme d’opinion, il perd en légitimité et en crédibilité dans la sphère médiatique.

Avec l’arrivée de l’information en ligne, le journalisme d’investigation a pris une tournure collaborative. Les grandes quantités de données numériques à traiter demandent un travail plus précis et poussé. Pour les journalistes indépendants et isolés dans leur enquête, la collaboration constitue un gain de temps. De même si les journalistes reçoivent des pressions politiques et des menaces dans l’exercice de leur fonction. Par l’intermédiaire de la plateforme Forbidden Stories, fondée par Laurent Richard, les journalistes arrêtés ou tués voient leurs enquêtes poursuivies et menées à leur terme. L’objectif étant de donner accès à des informations non-censurées sur des thématiques touchant l’environnement, la santé, les droits humains, la corruption.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez sur notre webmagazine Balises le dossier "Paroles de journalistes"

Rencontre enregistrée en mars 2022

Avec : Sylvain Louvet, journaliste, directeur-adjoint de BrutX,

Laurent Richard, journaliste, producteur de documentaires et directeur du consortium Forbidden Stories.

Hervé Brusini, Journaliste, Président du Prix Albert Londres