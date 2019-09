Les contes sont des textes en mouvement

Le conte moderne n'est plus basé sur des personnages idéalisés comme dans les contes anciens. Le réel est mis en scène à partir de la parole d'hommes et de femmes. Les situations du quotidien ou les récits de reporters de guerre font l'objet de collectage très précis. Les conteurs modernes s'immergent dans le réel et déconstruisent l'écriture théâtrale. Ils s'inspirent par ailleurs de figures mythiques et mythologiques pour construire leurs personnages.

Dire le monde : le conteur témoin

Rencontre enregistrée en mai 2019

Thierry Voisin, journaliste, auteur Télérama Sortir

Annabelle Sergent, conteuse, Compagnie Loba

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, anthropologue à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne

Nicolas Bonneau, conteur, Compagnie La Volige