Villes d'hier et d'aujourd'hui

Les formes des villes sont pensées depuis l'Antiquité avec la construction de la cité, jusqu'à aujourd'hui avec la mutabilité urbaine. Est-il possible aujourd'hui d'avoir une double fabrique des villes ? Entre planification urbaine et incrémentation où la ville se construit petit à petit.

La forme de la ville est apparue en Mésopotamie, entre le 3e et 4e millénaire avant J.-C. Dès l’Antiquité, les penseurs grecs réfléchissent à l’organisation des villes, comme Hippodamos de Millet, “un des premiers architectes à avoir systématisé le plan urbain en damier”. Platon s’est questionné sur la cité et l’homme juste dans “La République” et “Le Politique”, notamment à travers la notion de “justice spatiale”. En se référant à Hippocrate, Aristote s’intéresse plus particulièrement à la santé des habitants de la cité. Il introduit les premières “théories hygiénistes qui ont influencé l’urbanisme du 19e et du 20e”.

Rencontre enregistrée en avril 2019

Valérie Clerc, chercheuse à l'IRD

Anne Durand, architecte et urbaniste

Laurent-Marc Fischer, architecte Architecture Studio

Philippe Montillet, juriste et historien

Cyrille Poy, président des CityZens