Voyager autrement ?

La remise en question du tourisme remonte aux années 1980. L’ouvrage Holiday Makers: Understanding the Impact of Leisure and Travel (1987), de l’écologiste suisse Jost Krippendorf analyse les différentes formes de tourisme et leurs impacts sur les populations locales. L'auteur esquisse un programme complet de transformation du tourisme afin de le rendre plus humain. Il aborde principalement la question de la lenteur dans le tourisme. Ses propos font échos à la définition donnée par Isabel Babou, docteure en lettres et Philippe Callot, docteur en Science de gestion. Le tourisme lent est : « un tourisme à rythme lent, garant d’un ressourcement de l’être, peu émetteur de CO², synonyme de patience, de sérénité, de découvertes approfondies, d’améliorations des connaissances et des acquis culturels »

Rencontre enregistrée en juin 2021

Avec : Bernard Schéou, enseignant-chercheur au laboratoire ART-Dev (Acteurs, Ressources et Territoires dans le Développement)

Sylvie Brunel, géographe, économiste, professeur des universités à l'Université Paris IV-Sorbonne

Aurélie Luneau, animatrice et productrice de l'émission De cause à effets le magazine de l'environnement