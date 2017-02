Cerveau, sexe, et préjugés

Malgré l'avancée des neurosciences, les idées reçues sur les différences cérébrales entre les femmes et les hommes persistent. Ces discours laissent croire que nos personnalités sont câblées dans des structures mentales immuables. Or, rien n'est jamais figé dans le cerveau, quel que soit le sexe.

• Crédits : GlobalStock - Getty

Le cerveau, grâce à ses formidables propriétés de plasticité, fabrique sans cesse des nouveaux circuits de neurones en fonction de l'apprentissage et de l'expérience vécue. L'objectif de cette conférence est de donner à comprendre le rôle de la biologie mais aussi l'influence de l'environnement social et culturel dans la construction de nos identités de femmes et d'hommes.

Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche, Institut Pasteur.