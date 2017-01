Les chevaliers de la Table Ronde : anthropologie d’une société imaginaire

En racontant les aventures merveilleuses du roi Arthur et de ses chevaliers, les romans de la Table Ronde mettent en scène une société imaginaire qui est à la fois un miroir de la société féodale alors en train de se réorganiser, et un idéal.

Transposant dans l’univers littéraire les codes et les usages de l’aristocratie, ils les modifient et proposent en retour, à une large partie de la société, de nouveaux systèmes de valeurs et de nouveaux modes de sensibilité.