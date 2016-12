L’utopie de Thomas More : "Quand on ne peut pas atteindre la perfection, il faut au moins atténuer le mal"

"L’Utopie, ou Traité de la meilleure forme de gouvernement", est l’un des textes les plus audacieux de la Renaissance. Thomas More se livre à une féroce dénonciation des mœurs - intolérance religieuse, injustices - et à une description d’un monde idéalisé, où la propriété privée serait inconnue.

• Crédits : Hans Holbein le jeune / Wikimedia Commons

L’Île de Nulle Part qu’est étymologiquement l’ U-topie est aussi une Eu-topie, c’est-à-dire une Île du Bonheur : le voyage fictif s’effectue du réel au virtuel et semble appeler le mouvement inverse. Mais les ambiguïtés du texte, et notamment la dernière phrase, révèlent les complexités de ce "monde virtuel", premier d’une longue série d’utopies aussi aliénantes qu’émancipatrices.

Une conférence enregistrée en 2015.

Yves Hersant, historien des arts et de la littérature à la Renaissance, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.