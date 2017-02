Manger pour être en bonne santé : pas si évident...

Enjeu médical, social, culturel, voire politique, l'alimentation suscite un foisonnement de questions et de prises de position. L’alimentation et les pratiques alimentaires dans la France contemporaine sont loin d’être homogènes et sont marquées par l’appartenance sociale, la génération...

“Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.” Molière

Depuis quelques années les injonctions à "bien manger" pour rester en bonne santé se font plus présentes dans l’espace public. Les liens entre alimentation et santé sont censés être connus de tous et prendre une part importante dans les choix alimentaires. Cependant, l’alimentation recouvre de multiples significations qui s’avèrent plus ou moins compatibles avec le suivi des recommandations nutritionnelles. Une attention portée à ces différences dans les pratiques et les représentations permet de mieux comprendre les conditions dans lesquelles s’opère la réception des recommandations nutritionnelles et de mettre en évidence des contextes propices ou des freins à leur mise en application. Si dans certains cas on mange pour être en bonne santé, dans d’autres cas on mange pour se faire plaisir ou pour témoigner de son appartenance à une société marquée par des valeurs marchandes.

Une conférence enregistrée en 2014.

Séverine Gojard, sociologue, directrice de recherche, Unité Alimentation et sciences sociales, INRA.