Prison, l'ombre du monde ?

Invention récente puisqu’elle n’a guère plus de deux siècles, la prison est devenue la peine de référence. Comment comprendre la place qu’elle occupe dans la société contemporaine ? Comment expliquer que le tournant punitif affecte avec une telle intensité certaines catégories de personnes ?

“Simplement, rendre la prison visible.” Paul Claudel

La prison est volontiers représentée comme un monde à part, hors de la société. Elle est de plus en plus souvent éloignée des lieux de résidence, à la marge des villes. Au terme d’une enquête réalisée au long de quatre années dans une maison d’arrêt, elle apparaît pourtant tout autre : un espace perméable aux objets et aux ressources du monde extérieur, un univers intimement lié au système pénal et à l’activité judiciaire, un miroir tendu à notre société pour y penser la manière dont on punit. Le travail des sciences sociales permet précisément de relier le dedans et le dehors, le quotidien de la détention et les débats autour de la peine, l’activité des personnels et les critiques des associations, l’expérience des détenus et les épreuves des familles. Il éclaire autrement les mondes de la prison à travers la vie de ceux qui y sont enfermés et de ceux qui y travaillent. Il interroge au bout du compte le citoyen sur la société à laquelle il aspire.

Une conférence enregistrée en 2016.

Didier Fassin, anthropologue et sociologue, Institute for Advanced Study (Princeton) et Ecole des hautes études en sciences sociales.

* Le titre fait référence à l'ouvrage de Didier Fassin "L'Ombre du monde".