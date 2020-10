À la recherche d'intelligences extraterrestres : une nouvelle analyse du paradoxe de Fermi

Ces dernières années, la découverte de plusieurs planètes extra-solaires dans la zone habitable de leurs étoiles a permis d'avoir une idée plus précise sur la fréquence de ces objets, et donc du nombre de niches potentielles de vie dans la Voie lactée

À la lumière de ces découvertes, une analyse récente du fameux « Paradoxe de Fermi » (« Si ils existent, où sont-ils? ») est présentée.

Une visioconférence donnée à l'IAP le 5 mai 2020 par Nikos Prantzos (directeur de recherche CNRS à l'IAP)

