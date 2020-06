Approches sociologiques de l'inclusion

Après ceux d'insertion et d'intégration, mobilisés dans les décennies précédentes pour penser le bon accueil du aux personnes handicapées, le vocable d'inclusion semble faire l'unanimité. S'il a tant d'écho, c'est qu'il dit une vérité collective. Qui d'ailleurs oserait réclamer l'exclusion des personnes handicapées ?

Qualifier l'inclusion d'utopie se justifie pourtant pour au moins deux raisons : l'inclusion relève plus d'un projet lointain, d'une tendance, d'un chemin à emprunter alors même que les réalisations, certes réelles et diverses, qui la traduisent restent peu efficaces au regard de l'ambition déclarée ; mais alors que l'inclusion suggère de mettre l'accent sur les deux dimensions sociales et techniques, les thématiques de l'accessibilité généralisée et de la réparation des corps la rabattent sur une dimension matérielle, sorte de panacée portée les consensuelles mais discutables vertus de la raison instrumentale.ial minoritaire? Les outils psychanalytiques peuvent -ils encore s'appliquer? Et dans ce cas, il faudrait en définir les conditions et les limites

Une conférences proposée par l'INSHEA enregistrée le 12 mars 2020

