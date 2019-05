Biodiversité au cours des temps géologiques : acquis et idées reçues

La biodiversité a évolué au cours des temps géologiques immenses, parfois avec des crises importantes. On dit d'ailleurs que nous vivons la 6ème grande crise du monde vivant. On dit aussi que le réchauffement climatique est dangereux pour la planète.

On dit aussi que les volcans sont dangereux pour la vie car ils sont tueurs. On dit, on dit ...On dit tant de choses. Il y a des convictions, certaines sont psychologiques, d'autres sont scientifiques. Les premières sont issues d'affirmations péremptoires et répétitives, les autres sont avérées mais souvent liées à quelques incertitudes... Comme nous préférons les opinions indiscutées... Nous avons tendance à privilégier les affirmations péremptoires. Cette conférence aborde quelques points qui sont des "acquis", ou considérés comme tels. Il ne s'agira pas d'une approche délibérément iconoclaste, mais celle d'un scientifique qui a comme religion la remise en cause, le doute, qui sont certes peu confortables, mais qui ont l'avantage de ne pas être des vérités "avalées toutes crues"

Cette conférence de l'Institut d'astrophysique de Paris a eu lieu à Auditorium de la Grande Galerie de l'Évolution.

Par Patrick De Wever, géologue, professeur au Muséum national d'Histoire naturelle. Patrick De Wever s'est consacré à l'étude des Radiolaires (microplancton siliceux) lors d'un séjour en Californie. Chercheur au CNRS pendant près de 20 ans et très spécialisé, il a voulu élargir son spectre d'intérêt et a rejoint le Muséum comme Professeur pour prendre la direction du laboratoire de Géologie. Il a été président de la Société géologique de France. Il s'intéresse aux relations entre la biosphère et la géosphère. Il est aujourd'hui investi dans la diffusion des connaissances et la sauvegarde du patrimoine géologique au niveau national et international. Parmi ses distinctions, les 2 plus récentes sont : Grand Prix de l'Académie des Sciences en 2013 et Grand Prix littéraire de l'Académie Française en 2016.

Auditorium de la Grande Galerie de l'Évolution.



Au carrefour des sciences de la Terre, de la Vie et de l’Homme, le Muséum national d'Histoire naturelle se consacre quotidiennement – et ce depuis près de 400 ans – à la nature et à ses relations avec l’espèce humaine. De nombreux ressources audiovisuelles sont proposées sur sa chaine