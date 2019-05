De l'influence à l'infox

Un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Mark Twain (1835−1910)

Ce cours de culture numérique a été donné dans le cadre de la Licence Humanités Numériques proposée à l’Université de Caen. Il s'agit d'une nouvelle formation à la croisée des sciences humaines et sociales (SHS) d'une part et des sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC) d'autre part. Elle a pour but de donner aux étudiants une formation pluridisciplinaire structurée autour d'enseignements de lettres, de sciences du langage, d'histoire, de langues et cultures de l'antiquité, d'expression et de rédaction, de culture numérique et de méthodes et technologies numériques. Les cours et conférences consacrés à la culture numérique notamment, auront ainsi pour but de montrer aux étudiants l'impact du numérique sur notre société, de rendre ces citoyens du XXIe s. sensibles aux débats qu’il suscite, de leur donner des outils pour nourrir leur réflexion sur les pratiques numériques et sur leurs propres pratiques et de prendre de la distance par rapport aux discours sur les avantages ou les risques liés au numérique et de leur faire acquérir une connaissance plus approfondie d’outils numériques dont ils sont ou non déjà familiers en entrant à l'Université.

Ce cours a été donné par Hervé Le Crosnier (Enseignant-chercheur, Université de Caen) en novembre 2018. Tous les cours de culture numérique sont disponible sur la chaine du Centre d'Enseignement Multimédia Universitaire (C.E.M.U.) Université de Caen Normandie