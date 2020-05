Enjeux sociaux de la participation en ligne : entre marchandisation et partage

Us et abus d’internet : enjeux sociaux et psychologiques des Pratiques numériques

Le numérique touche désormais l’ensemble de notre vie et bouleverse nos habitudes, nos savoir-faire (lire, écrire, raconter, travailler, jouer), interroge nos certitudes et par là-même l’ensemble de nos paradigmes économiques, juridiques, technologiques et sociétaux

Les transformations engendrées par ce monde numérique se sont produites très rapidement et n’ont pas toujours laissé le temps de développer une réflexion structurée capable de les comprendre. Les sciences et les technologies du numérique bouleversent en profondeur nos structures sociales, notre rapport à la connaissance, à la culture, aux territoires, à la société, et modifient jusqu’à la construction même de nos identités. Ces pratiques liées au numérique mettent en place de nouvelles valeurs susceptibles de donner lieu à de nouvelles pratiques culturelles. Le numérique nous invite à repenser nos rapports avec l’espace, le temps et l’image. Cette société numérique dans laquelle nous évoluons aujourd’hui et dans laquelle nous vivrons demain promet d’être une aventure « fascinante et effrayante »

Serge Proulx, professeur titulaire, École de média – UQAM, professeur associé, Télécom ParisTech – Paris, directeur du GRM, fondateur et conseiller scientifique du LabCMO

Plusieurs conférences à retrouver sur la chaine du Centre d'Enseignement Multimédia Universitaire (C.E.M.U.) Université de Caen Normandie.

N'hésitez pas à consulter toutes ressources de Canal-Ui