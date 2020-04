Expériences de la douleur : approche anthropologique

Master recherche de sociologie « Changements institutionnels, risques et vulnérabilités sociales »

La douleur est fondamentalement imprégnée de sens...

Une conférence de David LE BRETON Professeur de Sociologie Université Marc Bloch (Strasbourg)

Cette conférence a été filmée dans le cadre du séminaire annuel « Changements institutionnels, risques et vulnérabilités sociales », au programme du Master recherche de Sociologie de l'Université de Caen Basse-Normandie. Initié dans les années 1990, ce séminaire est actuellement dirigé par Michelle DOBRÉ, Professeur de sociologie à l'université de Caen Basse-Normandie où elle travaille sur les thématiques de l'environnement et de la vulnérabilité sociale (risques, pollution...), de la consommation et des modes de vie.

