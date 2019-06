La détection des ondes gravitationnelles

J'expliquerai le principe de fonctionnement des interféromètres optiques géants utilisés et pourquoi cette détection constitue un tour de force expérimental. Je présenterai également les premiers résultats astrophysiques obtenus à travers la détection de fusions de systèmes binaires de trous noirs ou d'étoiles à neutrons.

Conférence a été donnée par Pierre-François Cohadon en février 2019 dans le cadre du cycle "Une question un chercheur" destiné aux étudiant(e)s du supérieur

Pierre-François Cohadon est chercheur en optomecanique et mesures quantiques, au Laboratoire Kastler-Brossel, qui est un des acteurs majeurs dans le domaine de la physique quantique.

Ses recherches portent sur l'étude théorique et expérimentale du couplage optomécanique qui s'établit dans une cavité optique entre le champ lumineux et un miroir mobile, qui peut notamment limiter la sensibilité des mesures interférométriques de déplacement.

