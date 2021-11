La notion de vérité a-t-elle perdu connaissance ?

Par Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences, CentraleSupélec et Commissariat à l'Energie Ato

L’ambition est vraiment de croiser plusieurs points de vue disciplinaires autour d’un thème qui nous concerne toutes et tous. Nous espérons que ce colloque ouvert au grand public, qui manifeste l’engagement de l’université de Bordeaux dans les défis sociétaux, sera l’occasion de créer des synergies.

Organisé à l'occasions des trente ans de l'Institut Universitaire de France, le colloque Post-vérité - La question de la crédibilité de la recherche scientifique à l'heure des "faits alternatifs"

L’objectif de ce colloque était de faire un état des lieux de la crédibilité de la recherche scientifique dans le monde actuel, en comparant les disciplines (sciences dures, sciences médicales, sciences humaines et sociales, humanités…) mais aussi les aires géographiques (Europe, Amérique du Nord) et des contextes (routines et situations de crise telle que celle vécue en 2020 en lien avec la Covid-19).

