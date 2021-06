La voie lactée vue par la mission GAIA

La mission spatiale européenne Gaia observe depuis 2014 deux milliards d'étoiles de la Voie lactée et mesure leurs positions, distances, mouvements et propriétés physiques avec une précision inégalée

Gaia apporte une moisson inédite d'informations sur notre Galaxie

Gaia permet une étude détaillée de notre galaxie, de sa structure en trois dimensions, de sa cinématique, de son origine et de son évolution. Découvrez comment Gaia nous fournit ces données et comment elles sont en train de révolutionner nos connaissances de la Voie lactée.

Une visioconférence donnée à l'IAP le 4 mai 2021 par Carine Babusiaux (astronome à l’institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble.)

