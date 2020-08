Les données en SHS : quelle politique ? Bernard Stiegler

Le développement du numérique a entraîné dans nos communautés scientifiques une hégémonie de la « donnée scientifique numérique » : elle s'échange facilement, rapidement et se prête souvent à des traitements automatiques.

La construction d’une Europe de la recherche est devenue indissociable d’une Europe des données plongée dans le « big data », le calcul intensif ou l’« open access ». La conséquence est une transformation des pratiques des chercheurs dans tous les champs scientifiques, et les sciences humaines et sociales ne font pas exception. Il est nécessaire d'accompagner et de faciliter cette transformation en proposant des services adaptés, transnationaux, européens, distribués et participatifs, et donc aux meilleurs standards internationaux.

Conférence donnée par Bernard Stiegler le 26 Novembre 2015

La FMSH propose de nombreuses conférences et ressources audiovisuelles que vous pouvez retrouver et consulter sans limite sur sa chaine