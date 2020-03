Les résultats de la mission JUNO

La sonde JUNO est en orbite autour de Jupiter depuis mi-2016 et sa mission a été étendue jusque mi-2021

En mars 2020, JUNO aura accompli 25 orbites et apporté une belle moisson de résultats dont quelques surprises

La mesure précise du champ gravitationnel de la planète révèle un cœur « dilué », signe possible d'un gigantesque impact lors de la formation de Jupiter. La circulation en bandes atmosphériques s'étend jusqu'à 3000 km de profondeur puis disparaît ; une activité orageuse intense se concentre près des pôles

Une conférence donnée à l'IAP le 3 mars 2020 par Philippe Zarka, Directeur de Recherche au CNRS, membre du Laboratoire d'Études Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA, UMR CNRS 8109) de l'Observatoire de Paris.

