L'incroyable découverte : Homo luzonensis, une nouvelle espèce humaine

Cette découverte s’est faite lors de fouilles effectuées dans la grotte de Callao, située sur l’île de Luzon, au Nord des Philippines

Publiée le 11 avril 2019 par la revue Nature, l’étude des fossiles datés de 50 à 67 000 ans met en évidence une mosaïque de caractéristiques morphologiques singulière qui différencie Homo luzonensis des autres espèces du genre Homo et souligne le rôle majeur joué par l’Asie du Sud-Est insulaire dans l’histoire évolutive.

Conférence du 14 octobre 2019, avec Florent Détroit, Paléoanthropologue au Musée de l’Homme-MNHN, membre de l'UMR 7194 HNHP du CNRS, département Homme et Environnement et Maitre de conférence au MNHN. Il est co-directeur de l’équipe pluridisciplinaire internationale ayant découvert Homo luzonensis.

