L'INTERFÉROMÉTRIE OPTIQUE, APPLIQUÉE DES TROUS NOIRS AUX EXOPLANÈTES

L'interférométrie, un outil précieux pour comprendre les trous noirs et l'atmosphère des exoplanètes.

Peut-on voir un trou noir ? Paradoxalement, les trous noirs, ou plus exactement leurs environnements, sont souvent lumineux

Pour étudier les trous noirs, le principal problème est de parvenir à résoudre la lumière qui nous en parvient, c'est-à-dire de pouvoir la distinguer suffisamment précisément pour en faire une image. Dans ce cadre, l'interférométrie, dont les principes de base seront présentés lors de cette conférence, surpasse toutes les autres techniques. Nous l'appliquerons pour chercher le trou noir super-massif au sein de notre galaxie. Plus proche de nous, nous tenterons également de comprendre comment l'interférométrie pourrait se révéler un outil précieux pour comprendre l'atmosphère des exoplanètes.

Une conférence donnée à l'IAP le 7 janvier 2020 par Sylvestre Lacour est astrophysicien à l'Observatoire de Paris (LESIA)..

L'Institut d'astrophysique de Paris (IAP) est une Unité Mixte de Recherche (UMR 7095) de l'Université Pierre et Marie Curie et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). L'IAP est devenu un Observatoire des Sciences de l'Univers en décembre 2005, ce qui lui confère le rang d'École Interne au sein de l'Université Pierre et Marie Curie. L'Institut d'astrophysique de Paris propose régulièrement des conférences dont l'intégralité est consultable en ligne sur sa chaine IAP

N'hésitez pas à consulter toutes ressources de Canal-U