« PAUVRE PETIT BLANC »

Le supposé déclin et la prétendue stigmatisation des prolétaires blancs par les élites multiculturelles cosmopolites. Elle insiste sur l’usage politique de ce mythe aux États-Unis, ainsi qu’en Europe.

Le séminaire de la Plateforme internationale sur le Racisme et l’Antisémitisme (PIRA) entend aborder le racisme et l’antisémitisme comme des phénomènes à la fois globaux, nationaux et locaux, et résultant de nombreuses métamorphoses et évolutions historiques. Le racisme, dont les anciennes formes n’ont pas disparu, se décline désormais aussi sous des modalités institutionnelles et systémiques, sous des modalités dites « culturelles » ou « différentialistes ». Le rejet de l’autre est désormais à l’œuvre sur les réseaux sociaux (théories du complot souvent antisémites) et dans les algorithmes. Dans des contextes de fragmentation sociale, de poussée identitaire et de concurrence des victimes, les préjugés racistes se développent jusqu’au sein de certaines minorités ou dans des groupes prétendant assurer leur défense.

Cette séance a été tournée par visio le 18 novembre 2020

La FMSH propose de nombreuses conférences et ressources audiovisuelles que vous pouvez retrouver et consulter sans limite sur sa chaine