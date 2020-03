Tout ce que vous voulez savoir sur le coronavirus : osez le demander !

Animée par Stéphane Vacchiani, la conférence a réuni le directeur général du CHU Yann Bubien, Michel Laforcade, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et le professeur Denis Malvy, responsable de l’unité maladies tropicales et du voyageur du CHU de Bordeaux.

Cette conférence grand public s'est déroulée le mardi 25 février 2020



