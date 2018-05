Rencontre avec Régis Debray, en dialogue avec Robert Guédiguian, autour de son ouvrage Civilisation. Comment nous sommes devenus américains (Gallimard)

Philosophe, écrivain, médiologue, chargé de mission pour les relations internationales auprès de François Mitterrand (1981-1985), fondateur et directeur des revues "Cahiers de médiologie" (1996-2004) et "Medium". "Transmettre pour innover" (depuis 2005), initiateur puis président de l’Institut européen en sciences des religions (depuis 2002)… Si sa vie est une aventure, son œuvre s'impose livre après livre comme l'une des plus remarquables de notre temps. À l’occasion de la 1re édition du festival Histoires de cinéma et de la parution en mai dernier de son ouvrage "Civilisation", il discutera avec Robert Guédiguian, cinéaste et président de la Cinémathèque de Toulouse.

Rencontre animée par Christian Thorel, directeur de la librairie Ombres Blanches.