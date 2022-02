Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour les soldats tombés de Peter Jackson : scandale ou réappropriation acceptable ?

En 2018, après plus de six ans de travail, Peter Jackson livrait son documentaire Pour les soldats tombés utilisant des images provenant des vastes archives de l’Imperial War Museum. Le film avait été commandé conjointement par 14-18 NOW (un programme culturel destiné à marquer le centenaire de la Première Guerre mondiale) et l’Imperial War Museum, en association avec la BBC. Si le grand public et de nombreux critiques de cinéma se sont montrés très enthousiastes, louant le film pour son « impressionnante réussite technique » et son « impact émotionnel considérable », les archivistes et les historiens du cinéma ont quant à eux exprimé leurs doutes et leurs inquiétudes quant à la qualification « documentaire restauré ».

Scandale ou réappropriation acceptable ? En compagnie de David Walsh, ancien responsable des collections numériques de l’Imperial War Museum, et de Helen Upcraft, conservatrice au sein de l’équipe Media Sales and Licensing de l’Imperial War Museum, retour sur la genèse du film et les retouches effectuées sur les matériaux originaux afin d’atteindre le résultat final, le tout accompagné d’un examen du degré de dépassement des limites éthiques et de l’impact futur que le succès du film pourrait avoir sur les archives.

Conférence de David Walsh et Helen Upcraft du mercredi 17 novembre 2021 dans le cadre du festival "Histoires de Cinéma" (5ème édition).

Captation par Lucas Leroux et Tom Orliaguet.