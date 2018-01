Conférence de Didier Roth-Bettoni : l'Art Queer de Derek Jarman

Derek Jarman n’est pas le plus connu des cinéastes anglais. Mais il en est un des plus singuliers. Un des plus puissants, par sa forme et son esprit, qui déborde du seul cadre du cinéma, qui en piétine les conventions comme il abhorre les concessions.

Didier Roth-Bettoni a été durant vingt ans journaliste et critique de cinéma et de théâtre ( Première, Muze, La Revue du Cinéma, Tatouvu, Notre Temps, Nous Deux …) et a dirigé la rédaction de plusieurs magazines (Le Mensuel du Cinéma, L‘Écran …). En parallèle à cette activité dans la presse culturelle, il a collaboré à de nombreux titres de la presse gay, devenant, de 1997 à 2007, rédacteur en chef de magazines comme Ex æquo et Illico.

Tout en écrivant toujours actuellement pour Phosphore, L’Avant-scène cinéma, le magazine gay Hétéroclite et le site internet de la Cinémathèque française, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont L’Homosexualité au cinéma (La Musardine, 2007), L’Homosexualité aujourd’hui (Milan, 2008), Cannes et le cinéma, l’album culte (Milan, 2011), La Boum, l’album culte (Milan, 2011), Les Plus Beaux Baisers du cinéma (Milan, 2012), Les Pages noires des méchants (Milan, 2013) et Sebastiane ou saint Jarman, cinéaste queer et martyr (ErosOnyx, 2013).

Directeur de deux éditions du festival de films LGBT Chéries-Chéris à Paris en 2008 et 2009, il a ensuite été libraire à Auray, dans le Morbihan, de 2010 à 2012.

Installé désormais à Sens, en Bourgogne, il se consacre à plein temps à l‘écriture, tout en développant de nouveaux projets.

À l’occasion de la parution, le 20 août dernier, de ouvrage Le Grand Livre des faits divers (coécrit avec Nathalie Weil, éd. Hors Collection)

Conférence du samedi 14 octobre 2017 par Didier Roth Bettoni