Conférence par José Luis Castro de Paz et Josetxo Cerdán

Conférence inaugurale par José Luis Castro de Paz, historien du cinéma et professeur à l’Université de Saint-Jacques de Compostelle, et Josetxo Cerdán, professeur à l’Université Carlos III de Madrid et directeur de la Filmoteca Española

Après la Guerre Civile, les formes républicaines de la culture cinématographique espagnole trouvèrent, malgré tout, des voies de subsistance tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays. Les deux exils (ou les Deux Mémoires) propose de réunir ces exils intérieur et extérieur en couvrant chronologiquement la période du conflit jusqu’au décès du dictateur. Une vision panoramique parcourant les plus célèbres films de l’exil (L’Espoir, André Malraux, 1939 ; En el balcón vacío, Jomí García Ascot, 1962 ; Viva la muerte, Fernando Arrabal, 1971) comme ceux qui cherchèrent après-guerre à évoquer discrètement en Espagne la 2de République ou les conséquences psychiques de l’exil intérieur (Vida en sombras, Llorenç Llobet-Gràcia, 1948 ; Noventa minutos, Antonio del Amo, 1949).

Conférence du 5 octobre 2019, dans le cadre du cycle “¿Dónde esta el espíritu de la República?” de la Cinémathèque de Toulouse, conçue avec la Filmoteca Española (Madrid) et la Filmoteca de Catalunya (Barcelone), et présentée en coproduction avec le festival Cinespaña et en partenariat avec la Cave Poésie.