Festival de Cannes 1939 : tout était prêt, et pourtant...

Prévu pour s’ouvrir en septembre 1939, le tout premier Festival de Cannes n’a pas eu lieu. L’entrée en guerre imposa sept ans de réflexion à ce qui allait devenir le plus grand festival de cinéma au monde. Pourtant, Cannes 39 a bel et bien existé : tout était prêt !

Les films étaient sélectionnés, dont "Le Magicien d’Oz" ou "Stanley et Livingstone". Les vedettes étaient déjà là ou en route, comme Norma Shearer ou Cary Grant, Michèle Morgan ou Pierre Fresnay. Le Président d’honneur, Louis Lumière, était désigné et le Président du Festival n’était autre que Jean Zay, "ministre du Cinéma", qui avait voulu, avec l’aide des studios américains, créer Cannes pour contrer la Mostra de Venise devenue ouvertement fasciste. De cette aventure méconnue subsistent des archives inédites qui permettent à Olivier Loubes de nous rendre l’histoire de cet événement disparu, "Somewhere over the rainbow…"

Les hommes qui ne rêvent point la nuit perdent un tiers de leur existence. Jean Zay, "Souvenirs et solitude"

Une conférence enregistrée en 2017.

Olivier Loubes, historien.