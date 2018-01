Rencontre autour du cinéma colombien

Rencontre avec César Augusto Acevedo, Franco Lolli et Nicolás Rincón Gille... Une génération de cinéastes qui fait très certainement montre d’une identité cinématographique forte et qui est en passe de faire école.

Rencontre avec César Augusto Acevedo, Franco Lolli et Nicolás Rincón Gille, animée par Nicolas Azalbert, critique de cinéma, et Amanda Rueda, maître de conférences et membre de l’ARCALT (Association des Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse), en présence de la traductrice Milaine Larroze Argüello.

À l’occasion de l’Année croisée France-Colombie, en partenariat avec le ministère de la Culture colombien et l’Institut français, en collaboration avec La Cinémathèque française, le Poitiers Film Festival et le festival Cinélatino, nous vous proposons un focus sur le cinéma colombien, tout au long d’une semaine nourrie par des invités colombiens venus tout spécialement.

Trois invités : César Augusto Acevedo (La Terre et l’Ombre), Franco Lolli (Gente de bien) et Nicolás Rincón Gille (L’Étreinte du fleuve). Trois cinéastes qui font le renouveau du cinéma colombien et écument les festivals internationaux en offrant au regard une nouvelle vision de la Colombie. Trois cinéastes qui nous présenteront chacun un de leurs films (voir ci-avant) et un film de leur choix appartenant au patrimoine cinématographique colombien – La Petite Marchande de roses pour Acevedo, Rodrigo D. : No futuro pour Lolli et El río de las tumbas pour Rincón Gille.

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année croisée France-Colombie 2017 avec le soutien de l’Institut français et de la Ville de Toulouse, en partenariat avec La Cinémathèque française, le Poitiers Film Festival et Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse.