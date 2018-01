Hommage au Mime Marceau

À l’occasion des 10 ans de sa disparition, la Cinémathèque de Toulouse dédie une séance hommage au mime Marcel Marceau, dont les filles Camille et Aurélia ont déposé en septembre 2016 un précieux fonds de films au Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque. Composées de copies 35 mm, 16 mm et vidéo, ces archives révèlent une filmographie demeurée longtemps en sommeil et témoignent d’une carrière internationale de plus de soixante ans.

À partir de l’ensemble des films déposés, nous avons sélectionné pour cet hommage deux courts métrages très rares et un documentaire absolument inédit, témoignages de la naissance et de l’évolution de Bip, le célèbre personnage créé par Marcel Marceau.

Rencontre du vendredi 22 septembre 2017, animée par Franck Lubet, responsable de la programmation de la Cinémathèque. En présence de Benoît Sourty, Anne Sicco, José Antonio Bertrand Verges, Camille Marceau, Aurélia Marceau.