Rencontre avec Alain Damasio

Né à Lyon en 1969, Alain Damasio caracole sur les cimes de l’imaginaire depuis la parution en 2004 de son deuxième roman, La Horde du contrevent, Grand Prix de l’Imaginaire. Il explique sa prédilection pour les récits polyphoniques, et pour le travail physique, physiologique de la langue, par un besoin vital d’habiter plusieurs corps et de se laisser lui-même habiter. Après la réédition par la Volte en 2007 de La Zone du dehors (Cylibris, 2001), récit d’anticipation inspiré par Michel Foucault, son troisième roman était très attendu. Paru en avril 2019 aux éditions La Volte, Les Furtifs valait le coup d’attendre. Un roman-somme qui parle d’un futur hyper connecté et contrôlé, vendu aux multinationales. Un futur qui commence aujourd’hui. Inventant littéralement une nouvelle langue, Alain Damasio manie aussi bien la poésie que l’analyse sociétale. Définitivement une plume majeure de la SF.

Rencontre du vendredi 15 novembre 2019, dans le cadre du festival "Histoires de Cinéma" à la Cinémathèque de Toulouse.

En partenariat avec Ombres Blanches