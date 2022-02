Rencontre avec Bill Morrison

Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Found Footage, Le cinéma sans caméra

Ce n’est pas une tragédie si le temps a rongé ces films. C’est juste la nature des choses.

Sur les photogrammes des moisissures, des rayures, des tâches de décompositions et des veinules translucides ; le bouillonnement organique du nitrate à l’agonie. Ces fragments de pellicules se repoussent et s’aimantent et Bill Morrison les agence en une symphonie de la décomposition. De l’importance de la musique dans son œuvre jusqu’à cette incessante traque à la pellicule en passant par ses documentaires historico-expérimentaux, rencontre avec un incontournable artiste du found footage.

Bill Morrison, né en 1965 à Chicago, est un cinéaste américain expérimental. Il pratique le found footage, soit le collage et (re)montage cinématographique de films retrouvés ou tout simplement réalisés par un autre cinéaste. Ses films s’appuient généralement sur des images d’archives rares dans lesquelles des images oubliées depuis longtemps, et parfois détériorées, sont recadrées comme faisant partie d’une mythologie collective.

Bill Morrison a présenté des films en avant-première aux festivals de New York, Rotterdam, Sundance et Venise, ainsi que des œuvres multimédias dans de grandes salles de spectacle du monde entier, comme le BAM (Brooklyn Academy of Music, New York), le Barbican (Londres), Carnegie (New York) et le Walt Disney Concert Hall (Los Angeles). Decasia (2002) a été le premier film du XXIe siècle à être sélectionné dans le National Film Registry de la Library of Congress. Dawson City: Frozen Time (2017) a été nommé dans de multiples listes de critiques des meilleurs films de la décennie (années 2010). Son travail a été récompensé par le prix Alpert, Creative Capital, la Fondation pour l’art contemporain, une bourse Guggenheim et une rétrospective de mi-carrière au MoMA (Museum of Modern Art, New York).

Rencontre du samedi 13 novembre 2021 dans le cadre du festival "Histoires de Cinéma 5".

Captation par Tom Orliaguet.