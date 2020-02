Rencontre avec Boris Lehman et Gérard Courant

Rencontre avec Gérard Courant, qui a filmé plus de 2000 personnalités artistiques dont Jean-Luc Godard, Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Philippe Sollers, Terry Gilliam… Et Boris Lehman, cinéaste atypique, prolixe et indépendant.

Cinéaste indépendant et expérimental, Gérard Courant a filmé plus de 2 000 personnalités artistiques dont Jean-Luc Godard, Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Philippe Sollers, Terry Gilliam, Samuel Fuller, Ettore Scola, Boris Lehman, Jonas Mekas, Philippe Garrel, Maurice Pialat et Laszlo Szabo. Son idée ? Le Cinématon, une galerie de portraits filmés démarrée en 1978, obéissant à plusieurs règles : un gros plan fixe muet de 3 minutes 20 secondes dans lequel chaque personne filmée est libre de faire ce qu’elle veut (prendre le filmeur à partie, se mettre en scène, rester passive…). Au fil du temps, Gérard Courant, par ailleurs auteur de bon nombre de courts et de longs métrages, a ainsi constitué une impressionnante mémoire sur l’art, toujours en cours de tournage, sans réel clap de fin.

Boris Lehman est belge, et il a même fait un film pour dire à quel point il en est fier. C’est surtout un cinéaste atypique, prolixe et indépendant. Boris Lehman habite ses films. Son corps, perdu dans les limites du cadre ou bien disséqué par le montage, y est inlassablement présent. Puisqu’il ne s’est jamais résigné à « se fixer » (il n’a jamais eu qu’une adresse d’emprunt, un ami proche reçoit ses lettres), c’est donc la caméra qui l’aura fixé, lui, d’un film à l’autre, dans l’entreprise autobiographique qui est la sienne. « Je ne fais pas mes films, je suis fait par eux », dit-il. Il y a une dichotomie dans son travail entre la mise en scène elle-même, rigoureuse, précise, et le corps singulier du cinéaste qui s’y meut.

Rencontre dans le cadre du cycle "Autoportrait/Journal filmé" du mercredi 29 janvier 2020.