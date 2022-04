Rencontre avec Buddy Giovinazzo

Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Extrême Festival - Trois cauchemars américains : Buddy Giovinnazo

Né en 1954 à New York, Buddy Giovinazzo est certainement l’un des plus atypiques cinéastes indépendants en activité. Après une poignée de courts métrages qu’il réalise au début des années 1980, Buddy Giovinazzo se lance en 1984 dans la réalisation de son premier long métrage. Entièrement tourné à Staten Island pour à peine une poignée de dollars, Combat Shock, véritable cauchemar urbain situé entre Eraserhead de David Lynch et Taxi Driver de Martin Scorsese, révèle un cinéaste en prise directe avec une société déliquescente. Il faudra pourtant attendre plus de dix ans avant de retrouver Buddy Giovinazzo aux commandes de la noire tragédie No Way Home où il dirige Deborah Kara Unger, Tim Roth et James Russo. Les déclassés de l’Amérique, une zone de guerre pour tout décor et l’effroyable mécanique sociale. Cette Amérique-là ne ressemble à aucune autre dans le paysage du cinéma indépendant made in USA. En 2009, Life Is Hot in Cracktown, film choral adapté de son propre recueil de nouvelles, enfonce le clou en saisissant sans concession aucune l’engrenage pauvreté, drogue et violence. Et si les excès de violence éclatent sans prévenir, c’est avant tout l’empathie, la compassion et la lucidité qui prévalent. Entre-temps, Buddy Giovinazzo aura dirigé Ornella Muti dans Menteurs et réalisé un segment de l’anthologie d’horreur The Theatre Bizarre. Actuellement, il vit et travaille à Berlin où il met en scène de nombreux téléfilms criminels.

Rencontre du 24 février 2022, à l'occasion du festival Extrême Cinéma (23ème édition).

Captation par Yves Tixier.