Rencontre avec Camille Larbey

Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Camille Larbey est journaliste, critique de cinéma et intervenant pour le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma. Il a vécu plusieurs années à Berlin et a consacré ses recherches au "Neue Deutsche Film", le Nouveau cinéma allemand. Il est l’auteur de "Marlene Dietrich, celle qui avait la voix" (Capricci, 2021), de "Blade Runner Landmark : le Bradbury Building au cinéma" (B2, 2021) et de "Berlin mis en scène" (Espaces & Signes, 2017). C’est autour de cet ouvrage qu’aura lieu la rencontre.

"Berlin mis en scène"

Berlin, ville meurtrie, éclatée, emmurée et enfin libérée, est devenue aujourd’hui l’un des lieux privilégiés de l’avant-garde créatrice européenne. Elle a fourni tout au long du XXe siècle un matériau riche, dense et dramatique à de nombreux cinéastes. En témoignent "M le maudit" de Fritz Lang, "Cabaret" de Bob Fosse, "Les Ailes du désir" de Wim Wenders, ou encore "Cours, Lola, cours" de Tom Tykwer, "Good Bye, Lenin !" de Wolfgang Becker et "La Vie des autres" de Florian Henckel von Donnersmarck – sans parler des nombreux films de guerre et d’espionnage. En parcourant les lieux de tournage de scènes cultes, Camille Larbey nous fait redécouvrir Berlin à travers une soixantaine de films. Ce ciné-guide de Berlin est enrichi de nombreuses cartes et de plusieurs index (films, réalisateurs, lieux).

A l'occasion du cycle "Berlin, portrait d'une ville" le jeudi 14 octobre 2021

Captation par Tom Orliaguet