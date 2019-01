Rencontre avec Claire Atherton

Attirée par la philosophie taoïste et par l’aspect visuel des idéogrammes, elle s’oriente vers des études de langue et civilisation chinoises avant de se tourner vers le cinéma.

Attirée par la philosophie taoïste et par l’aspect visuel des idéogrammes, elle s’oriente vers des études de langue et civilisation chinoises avant de se tourner vers le cinéma. En 1986, elle monte "Letters Home", de Chantal Akerman. C’est le début d’une collaboration de 30 ans sur les films et installations de la cinéaste. Claire Atherton travaille également avec de nombreux réalisateurs et artistes de différents horizons.

