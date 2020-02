Rencontre avec David Scherer

Originaire de Strasbourg, David Scherer suit une carrière dans les effets spéciaux de maquillage depuis le milieu des années 2000. Travaillant aussi bien dans le cinéma qu’à la télévision, il passe autant par le film de genre indépendant que par la série TV populaire.

Il a travaillé dernièrement sur Le Serpent aux mille coupures d’Éric Valette, Laissez bronzer les cadavres et L’Étrange Couleur des larmes de ton corps d’Hélène Cattet et Bruno Forzani, Les Garçons sauvages et Ultra Pulpe de Bertrand Mandico, Love de Gaspard Noé, Chimères d’Olivier Beguin, Horsehead de Romain Basset, Thanatomorphose d’Éric Falardeau (pour lequel il a obtenu quatre prix des meilleurs effets spéciaux), Tous les dieux du ciel de Quarxx et Amanda de Mikhaël Hers.

À la télévision, on a pu le voir au générique de La Mante (avec Fred Testot et Carole Bouquet), Falco, Profilage, Boulevard du Palais, Doc Martin, Versailles… Il a également créé les maquillages Sfx des trois dernières saisons de Hero Corp de Simon Astier.

Il a participé aux anthologies The Theatre Bizarre et Tokyo Grand Guignol au Japon et, dernièrement, à Quatre histoires fantastiques soutenu par Sofilm (segments « Aurore » et « Acide »).

Rencontre du 12 novembre 2019, dans le cadre du festival "Histoires de cinéma" de la Cinémathèque de Toulouse