Rencontre avec Dominique Cabrera

C’est aux Charlot que son père proposait en Super-8 à la location dans le magasin de photo qu’il tenait en Algérie et aux classiques du « Cinéma de minuit » qui l’ont conduite sur les bancs de l’IDHEC (future FÉMIS) que Dominique Cabrera doit ses premières aspirations de cinéma. Connue pour ses films de fiction, la réalisatrice de Corniche Kennedy s’est aussi distinguée par des documentaires qu’elle consacra à la banlieue dans les années 1980-1990. De la future réalisatrice des films autobiographiques Demain et encore demain, journal 1995 (1997) et Grandir (2013), Chris Marker écrivit au moment d’Une poste à la Courneuve (1994) : « Certains cinéastes ont la grâce, on leur pardonne un certain laisser-aller. D’autres ont la méthode, on leur pardonne une certaine lourdeur. Ici, rien à pardonner, tout à admirer. »

Rencontre du mercredi 15 janvier 2020.

Dans le cadre du cycle "Autoportrait/Journal Filmé" du 7 janvier au 6 février 2020 à La Cinémathèque de Toulouse